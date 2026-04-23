Um acidente entre um carro e uma motocicleta deixou dois jovens gravemente feridos na noite desta quarta-feira (22), por volta das 18h40, na MG-133, altura do km 7, em Rio Pomba. As vítimas mais graves são o condutor e o passageiro da motocicleta, de 22 e 24 anos, que foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados ao Hospital Santa Isabel, em Ubá. A motorista do carro, de 69 anos, sofreu ferimentos leves e buscou atendimento por meios próprios.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu em uma curva, quando a condutora do automóvel seguia no sentido Tabuleiro–Rio Pomba e teve a visão ofuscada pelo farol da motocicleta que vinha na direção contrária. Com isso, houve a colisão frontal entre os veículos.

Após o impacto, a motocicleta pegou fogo e ficou completamente destruída. A perícia esteve no local, realizou os procedimentos de praxe e liberou os veículos.

Ainda segundo a polícia, o motociclista não possuía habilitação. Ele permanece internado em estado grave, inconsciente, com fraturas na cabeça e na bacia. Já o passageiro sofreu fraturas na região pélvica e no abdômen e também segue hospitalizado.

A motorista do carro realizou o teste do etilômetro, que não apontou consumo de álcool. O veículo foi liberado e removido por ela, enquanto a motocicleta foi recolhida por não haver responsável no local.

Devido ao estado de saúde do condutor da moto, não foi possível a lavratura do termo circunstanciado, sendo registrados apenas autos de infração relacionados às irregularidades constatadas.

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