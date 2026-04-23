A Polícia Civil de Minas Gerais realiza, nos dias 29 e 30 de abril, um mutirão para emissão de carteiras de identidade em Barbacena. O atendimento será feito das 8h às 16h, na Praça dos Andradas, em parceria com a prefeitura do município.

Para solicitar o documento, é necessário apresentar certidão de nascimento ou casamento (original e cópia), em bom estado de conservação, além de uma foto 3x4 recente, colorida e com fundo branco.

No caso de segunda via da Carteira de Identidade Nacional (CIN), o solicitante deve apresentar o comprovante de pagamento da taxa. Pessoas que não puderem arcar com o custo podem solicitar isenção por meio de declaração emitida pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou serviço equivalente.

Também é obrigatória a apresentação de comprovante de inscrição no CPF.

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