Um homem de 29 anos foi preso na noite dessa quinta-feira (23) após atacar um entregador de gás com golpes de facão no bairro Santa Tereza, em Barbacena. A vítima sofreu ferimentos graves na cabeça e na mão, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional, onde permanece internada para procedimento cirúrgico.

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu durante uma entrega de gás. Testemunhas relataram que o suspeito, motivado por vingança relacionada a uma denúncia anterior de furto, iniciou a ação com ameaças de morte e arremesso de pedras contra o veículo da vítima, danificando o para-brisa e o vidro lateral.

Ao sair do carro, o entregador foi atingido com golpes de facão. O filho da vítima também estava no local no momento da agressão.

Após o crime, o suspeito fugiu para uma área de mata próxima. As equipes realizaram cerco e localizaram o homem deitado no chão, ainda com o facão utilizado na ação. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, junto com o material apreendido.

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