Um idoso de 83 anos morreu após se afogar no Rio das Mortes, em São João del-Rei, na tarde desta quinta-feira (23). Ele pescava às margens do rio, nas proximidades da Cachoeira do Doze, quando caiu na água e não foi mais visto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava acompanhada de dois sobrinhos, que estavam em pontos diferentes do rio. Um dos familiares percebeu a queda e tentou localizá-lo, sem sucesso. Antes da chegada das equipes, o corpo foi encontrado por um dos parentes e levado até a margem.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e vai investigar as circunstâncias da morte. Ainda não é possível afirmar se o idoso se afogou após a queda ou se sofreu algum mal súbito antes de entrar na água.

Após os trabalhos periciais, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São João del-Rei.

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