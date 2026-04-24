Um homem de 28 anos foi preso e um adolescente de 17 foi apreendido com mais de 270 pinos de cocaína, além de outras drogas, no bairro Queluz, em Conselheiro Lafaiete, na quinta-feira (23). A ação ocorreu após denúncias de tráfico na região.

Segundo a Polícia Militar, o menor foi abordado inicialmente na Praça da Bandeira com entorpecentes. A partir da abordagem, os militares seguiram até a residência dele, onde encontraram mais drogas e materiais utilizados na preparação e venda.

No local, o homem tentou fugir ao perceber a presença policial, mas foi contido. Ao todo, foram apreendidos 274 pinos de cocaína, sete pedras brutas e duas porções da mesma substância, cinco barras de maconha, R$ 852 em dinheiro, uma balança de precisão, dois celulares e materiais para fracionamento.

Os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido.

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