Um homem de 28 anos foi preso e multado em R$20.264,65 após a polícia encontrar armas de fogo, munições e equipamentos de pesca proibidos dentro da casa dele, em Arantina, neste sábado (25). A ação ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

Segundo informações da Polícia Militar do Meio Ambiente, no imóvel, foram localizadas quatro armas de fogo, além de grande quantidade de munições de diferentes calibres e materiais utilizados para recarga, como pólvora e chumbo. Também foram apreendidos itens de pesca proibidos, como redes e tarrafas.

Ao todo, foram recolhidas dezenas de munições intactas e deflagradas, além de espoletas e outros materiais. O suspeito foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil em São João del-Rei.

Além da prisão, foi aplicada multa ambiental equivalente a 3.500 UFEMG.

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