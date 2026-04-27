Um homem foi preso e um adolescente apreendido com cocaína, crack, maconha e ecstasy na tarde da última sexta-feira (24), em uma casa no bairro São Pedro, em Ervália, após denúncias de tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Militar, ao perceber a chegada das equipes, um dos suspeitos tentou fugir para dentro do imóvel, que foi cercado. Durante a ação, os militares identificaram que uma sacola havia sido escondida na estrutura da residência e, após buscas, localizaram o material.

No local, foram apreendidos 57 papelotes de cocaína, 32 pedras de crack, porções e tabletes de maconha, comprimidos de ecstasy, além de dinheiro e aparelhos celulares.

O homem foi preso em flagrante e o adolescente apreendido. Um terceiro suspeito não foi localizado. Os envolvidos e o material foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.

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