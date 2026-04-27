Dois homens, de 34 e 43 anos, foram presos na madrugada de sábado (25), em Viçosa, suspeitos de uma tentativa de homicídio motivada por ciúmes. Segundo informações da Polícia Militar, os envolvidos são pessoas em situação de rua e a briga teria começado por causa de uma mulher. A vítima, de 35 anos, foi esfaqueada nas proximidades de uma farmácia na Praça Mário Del Giudice e sofreu seis perfurações nas costas.

O homem ferido recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, foi encaminhado para um hospital do município. Apesar da gravidade dos ferimentos, o estado de saúde é considerado estável.

Após o ataque, os suspeitos foram localizados durante buscas e presos em flagrante.

Eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado e será investigado.

Tags:

Homicídio | Presos