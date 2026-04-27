Um jovem de 19 anos morreu na noite desse domingo (26) após perder o controle da moto e bater contra um poste na Avenida Manoel Inácio Peixoto, no Distrito Industrial, em Cataguases. A vítima conduzia uma Honda XRE e, segundo as informações da Polícia Militar, não houve envolvimento de outros veículos.



As equipes de resgate foram acionadas, mas ao chegarem ao local o jovem já estava sem sinais vitais. A motocicleta foi encontrada caída alguns metros à frente do ponto de impacto.



De acordo com a apuração da PM, o condutor seguia no sentido Taquara Preta–Centro quando teria perdido o controle da direção e colidido diretamente contra o poste.



A perícia da Polícia Civil esteve no local para os procedimentos de praxe. Após os trabalhos, o corpo foi liberado para encaminhamento ao Instituto Médico Legal (IML).



Ainda conforme o registro da ocorrência, o jovem era habilitado, com permissão para conduzir na categoria A, e o veículo estava devidamente regularizado.

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