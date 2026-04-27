Um homem de 34 anos foi preso na madrugada desse domingo (26) após assaltar um posto de combustíveis no bairro Matosinhos, em São João del-Rei. De acordo com as informações da Polícia Militar, ele estava armado, usava uma máscara balaclava e levou um cofre com moedas após quebrar a porta de vidro do estabelecimento.

Durante a ação, o frentista conseguiu se refugiar no interior do escritório enquanto o suspeito danificava a entrada com a arma para acessar o local. Após o roubo, o homem foi localizado nas proximidades de uma linha férrea, ainda com características semelhantes às descritas pela vítima. Com ele, foram encontrados R$6,35 em moedas.

O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. A arma utilizada no crime não foi localizada. A ação foi registrada por câmeras de segurança do posto e deve auxiliar nas investigações.

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