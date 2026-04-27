Um homem de 29 anos foi morto a tiros na madrugada desse sábado (25), na Avenida Prefeito Telésforo Cândido de Resende, em Conselheiro Lafaiete. Segundo informações da Polícia Militar, o crime teria sido motivado por uma discussão iniciada após a vítima retornar a uma adega em busca de um cigarro eletrônico esquecido no local. Os suspeitos fugiram e seguem sendo procurados.

De acordo com relatos, a vítima estava acompanhada de um amigo e havia consumido bebida alcoólica antes do desentendimento. Ao questionar frequentadores sobre o objeto perdido, houve início de uma confusão que evoluiu para agressões físicas já do lado de fora do estabelecimento.

Durante o confronto, um disparo foi efetuado. A vítima tentou fugir, mas foi perseguida pelos envolvidos até a rotatória da avenida, onde foi atingida novamente, desta vez na cabeça, e caiu no local.

Equipes policiais realizam buscas para identificar e localizar os autores do crime. O caso será investigado.

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