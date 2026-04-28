Um homem de 28 anos foi baleado na noite dessa segunda-feira (27) em Dores de Campos, no bairro Figueira Encantada, em uma tentativa de homicídio. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo em via pública e socorrido em estado grave.

Segundo as informações da Polícia Militar, os suspeitos do crime estavam em uma motocicleta preta e efetuaram vários disparos contra a vítima antes de fugir.

A perícia técnica foi acionada para os trabalhos no local. Até o momento, ninguém foi preso, e as buscas seguem para identificar e localizar os envolvidos.

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