O Procon do Ministério Público de Minas Gerais determinou a suspensão imediata da venda do suplemento alimentar KS Detox em todo o estado após identificar irregularidades na composição, rotulagem e informações ao consumidor. Laudos laboratoriais apontaram, inclusive, a presença de substâncias não declaradas, como derivados de trigo, o que pode representar risco à saúde de pessoas com restrições alimentares.

De acordo com a apuração, o produto apresenta divergência entre o peso informado no rótulo e o conteúdo real das cápsulas, além da presença de ingredientes não listados na embalagem, como milho, trigo, batata e café. Também foi constatado que, apesar de indicar “não contém glúten”, o suplemento possui derivados de trigo, contrariando a legislação e podendo afetar consumidores com doença celíaca.

Outra falha identificada foi a ausência de alertas obrigatórios sobre alergênicos, como trigo, centeio e cevada, descumprindo normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A rotulagem também foi considerada enganosa ao destacar ingredientes como spirulina e chia, sugerindo que seriam predominantes, o que não foi confirmado nas análises. Além disso, o produto utilizava expressões como “100% natural”, “rápida absorção” e “detox”, além de imagens que não correspondem à composição real.

Foram verificadas ainda inconsistências na tabela nutricional, erros na indicação de peso e validade, além de falhas na identificação do fabricante e na apresentação das informações, o que compromete a clareza para o consumidor.

A suspensão vale para todos os pontos de venda, incluindo plataformas digitais, e permanece até que as irregularidades sejam corrigidas. O caso também foi encaminhado à polícia para apuração de possível crime contra as relações de consumo.

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