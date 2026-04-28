A Polícia Civil concluiu as investigações sobre uma série de furtos qualificados a estabelecimentos comerciais na região central de Conselheiro Lafaiete. Ao todo, 11 crimes foram esclarecidos, com identificação dos suspeitos e solicitação de prisão dos envolvidos à Justiça.

Segundo as informações da Polícia Civil, parte dos materiais levados nas ações foi recuperada durante o andamento dos trabalhos.

Os crimes ocorreram principalmente em comércios da área central da cidade e fazem parte de um conjunto de casos que vinham sendo investigados nos últimos dias.

Alguns dos suspeitos também chegaram a ser presos em flagrante com apoio da Polícia Militar e, posteriormente, foram indiciados pela Polícia Civil.

As investigações integram uma estratégia voltada ao combate a crimes patrimoniais, com foco na identificação e responsabilização dos suspeitos.

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