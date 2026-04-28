Dois homens foram presos em flagrante com 242 pinos de cocaína, além de crack e maconha, nesta segunda-feira (27), no Bairro Eldorado, em Leopoldina. A ação ocorreu em uma residência já alvo de denúncias por tráfico de drogas.

De acordo com informações da Polícia Militar, a abordagem começou após um dos suspeitos ser visto entrando e saindo rapidamente do imóvel. Ao ser questionado, ele não soube explicar a situação nem indicar quem morava no local.

Durante a verificação, foram encontrados vestígios de drogas no quintal e, no interior da casa, mais entorpecentes e materiais ligados ao tráfico. Ao todo, foram apreendidos uma barra e uma porção de maconha, uma pedra bruta e outras quatro pedras de crack, além dos 242 pinos de cocaína.

Também foram recolhidos R$ 51 em dinheiro, uma balança de precisão, cinco celulares e itens usados para fracionamento das drogas.

Os dois suspeitos foram encaminhados à delegacia, junto com o material apreendido.

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