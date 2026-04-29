Um homem de 52 anos foi roubado e sequestrado na noite dessa terça-feira (28), em Bom Jardim de Minas, após ter a casa invadida por três criminosos armados. O prejuízo chega a cerca de R$45 mil, entre dinheiro em espécie e transferência bancária. A vítima foi levada pelos suspeitos e liberada posteriormente em Juiz de Fora.



Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu no bairro Várzea, quando o homem chegava em casa e foi surpreendido pelo trio encapuzado. Sob ameaça, eles entraram no imóvel e levaram aproximadamente R$40 mil que estavam guardados no quarto.



Durante a ação, os criminosos obrigaram a vítima a entrar em contato com a esposa, que realizou uma transferência de R$5 mil.



Após o roubo, o homem foi colocado na carroceria do próprio veículo e levado até o bairro Valadares, em Juiz de Fora, onde foi liberado sem ferimentos.



As buscas pelos suspeitos seguem. Uma motocicleta que pode ter dado apoio à ação foi identificada durante as diligências.

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