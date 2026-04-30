Um homem de 71 anos foi preso por tráfico de drogas na manhã dessa quarta-feira (29), no bairro São Pedro, em Barbacena. Na ação, foram apreendidos papelotes e porções maiores de cocaína, munições e R$4.706,10 em dinheiro, além de outros materiais ligados ao comércio de entorpecentes.

Segundo informações da Polícia Militar, o imóvel já era alvo de denúncias, e durante monitoramento foram observadas movimentações típicas de tráfico. Ao ser abordado, o suspeito estava com oito papelotes de cocaína e um celular.

Em buscas no local e em um anexo usado como apoio, os policiais encontraram quatro porções maiores de cocaína, outros oito papelotes, uma balança digital, materiais para embalo de drogas, dois celulares, um notebook, seis munições calibre .38 e o dinheiro em espécie.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia junto com o material apreendido.

Tags:

Munições | Preso | Tráfico