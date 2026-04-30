Um adolescente de 17 anos foi apreendido por tráfico de drogas na tarde dessa quarta-feira (29), em um condomínio no Bairro Grogotó, em Barbacena. Com ele e no local onde escondia os materiais, foram encontradas 82 pedras de crack, maconha e cocaína já embaladas para venda.

Segundo informações da Polícia Militar, o jovem foi visto durante monitoramento escondendo objetos em meio à vegetação nos fundos de um dos blocos. Ao ser abordado, estava com R$35 em dinheiro.

Na varredura do local, os policiais localizaram as pedras de crack, uma porção de maconha e dois papelotes de cocaína.

O adolescente foi apreendido em flagrante e encaminhado à delegacia, acompanhado da mãe.

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