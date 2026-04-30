A Polícia Militar de Minas Gerais apreendeu 71 papelotes de substância análoga à cocaína na manhã da última terça-feira (28), em Ervália, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência no bairro Progresso. No local, também foram encontrados equipamentos de videomonitoramento, e um suspeito que teria ligação com o imóvel não foi localizado.

De acordo com a polícia, a casa estava desocupada no momento da ação. Durante as buscas, os militares localizaram a droga e identificaram um sistema de câmeras que pode ter sido utilizado para monitorar a presença policial na região.

Documentos em nome do principal suspeito também foram encontrados no imóvel, indicando possível vínculo com o endereço.

O material apreendido foi encaminhado à Polícia Civil de Minas Gerais, que dará continuidade às investigações.

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