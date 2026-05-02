Um acidente entre dois carros deixou dois feridos na noite desta sexta-feira (1º), na rodovia LMG-858, em Descoberto. As vítimas, que sofreram ferimentos leves, foram socorridas ao Hospital São João.

De acordo com a Polícia Militar, o condutor de um VW Gol seguia no sentido Descoberto–São João Nepomuceno quando um Fiat Palio realizou uma conversão à esquerda para acessar uma estrada vicinal, resultando na batida frontal.

A condutora do Palio confirmou a versão e relatou que não conseguiu avaliar corretamente a distância dos veículos antes de realizar a manobra.

Os veículos sofreram danos, mas foram liberados no local por não apresentarem irregularidades. A perícia não compareceu à ocorrência.

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