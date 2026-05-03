Um filhote de cachorro foi resgatado após cair em uma cisterna de aproximadamente 10 metros de profundidade na tarde deste sábado (2), em Conselheiro Lafaiete. O salvamento foi realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, no bairro Bandeirinhas.

Segundo os bombeiros, o local apresentava difícil acesso, o que exigiu o uso de técnicas específicas de salvamento terrestre e em altura. Após avaliação dos riscos e isolamento da área, a equipe iniciou a operação para retirada do animal.

O filhote foi resgatado com segurança e não apresentava ferimentos. Ele foi devolvido aos tutores no local.

O Corpo de Bombeiros alerta que cisternas, fossas e buracos abandonados representam risco de acidentes. A orientação é que essas estruturas sejam devidamente fechadas, sinalizadas ou aterradas para evitar ocorrências semelhantes.

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