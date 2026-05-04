Um vídeo que mostra maus-tratos a um gato levou à identificação de dois envolvidos, de 21 e 13 anos, em Carandaí. O caso, divulgado nas redes sociais, motivou a investigação da Polícia Militar do Meio Ambiente, que confirmou as agressões e encaminhou a ocorrência para as autoridades competentes.

Segundo a polícia, a apuração começou após denúncia anônima sobre a circulação das imagens, nas quais um adolescente aparece segurando o animal pela cauda enquanto outro indivíduo filma e agride o felino. Após diligências, os envolvidos foram localizados e identificados, assim como seus responsáveis legais.

Em depoimento, eles afirmaram que o fato ocorreu em um sítio na zona rural e que a ação foi realizada de forma recreativa. A conduta foi caracterizada como maus-tratos com base em laudo veterinário, conforme o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais.

Foram adotadas medidas administrativas, e o caso será encaminhado à Polícia Civil e ao Ministério Público, que irão avaliar eventuais responsabilidades criminais, incluindo possíveis implicações previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.

A Polícia Militar reforça que maus-tratos a animais são considerados crime e estão sujeitos à responsabilização legal. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do animal.

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