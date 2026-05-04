Um homem de 55 anos foi preso por tráfico de drogas na noite de sexta-feira (1º) em Santa Rita de Ibitipoca. A prisão ocorreu após a Polícia Militar (PM) apreender drogas, dinheiro e celulares durante uma ação no centro da cidade, em uma área conhecida pelo comércio de entorpecentes.

Segundo a PM, a ocorrência começou quando um homem de 38 anos foi abordado em atitude suspeita. Com ele, os policiais encontraram duas pedras de crack e R$808. O suspeito contou que havia comprado a droga em uma casa próxima.

No imóvel indicado, com autorização do morador, os policiais fizeram buscas e encontraram um papelote de cocaína, uma bucha de maconha e R$1.475 em dinheiro, além de dois celulares.

O dono da residência foi preso em flagrante. Ele já tinha passagens anteriores pelo mesmo tipo de crime. O suspeito e todo o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia Civil em Barbacena, onde o caso foi registrado.

Tags:

De | Drogas | es | Homem | PM | Preso | Tráfico