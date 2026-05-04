Um homem de 44 anos foi preso por tráfico de drogas na tarde de sábado (2) em Ewbank da Câmara, após denúncia anônima. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, ele foi flagrado com drogas na porta de casa e tentou fugir ao perceber a presença dos policiais.



De acordo com a PM, o suspeito desobedeceu à ordem de parada e correu para dentro do imóvel, descartando um invólucro plástico. Ele foi alcançado e contido, e o material recolhido continha 12 buchas de maconha. Durante buscas na residência, os policiais encontraram ainda uma barra da mesma droga.



O homem, que já havia passado pelo sistema prisional, foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.

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