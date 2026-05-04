A cidade de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, realizou no último sábado (2) uma ação de castração de cães e gatos que contabilizou 1.462 procedimentos. Segundo os organizadores, o número está entre os maiores já registrados em iniciativas desse tipo.

A atividade integra medidas de controle populacional de animais domésticos e foi viabilizada com recursos provenientes de acordos de reparação relacionados ao desastre de Brumadinho, que passaram a incluir ações voltadas também à fauna. O deputado estadual Noraldino Júnior participou das articulações para viabilizar o evento.

Em nota, Noraldino afirmou que a iniciativa representa um avanço nas políticas públicas voltadas à causa animal e destacou a importância de integrar o cuidado com os animais às estratégias de saúde pública.

A castração é apontada por especialistas como uma estratégia eficaz para reduzir o abandono e prevenir problemas sanitários, além de contribuir para o bem-estar animal.

A estrutura montada contou com apoio de equipes técnicas e de uma organização não governamental, responsável por auxiliar na execução dos atendimentos. Além dos procedimentos cirúrgicos, o evento também promoveu a adoção responsável de animais. Ao todo, 42 cães e gatos foram adotados durante a ação.