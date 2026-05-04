Um jovem de 18 anos foi preso e uma adolescente de 15 foi apreendida com mais de 80 porções de drogas na tarde de sexta-feira (1º), em Paula Cândido. A ação foi realizada pela Polícia Militar em um imóvel alvo de denúncias por tráfico.

Segundo a polícia, ao notar a chegada da equipe, o suspeito tentou fugir, subiu na laje da casa e arremessou um invólucro para um imóvel vizinho. O material foi recuperado e continha 61 pedras de crack e 25 pinos de cocaína, já prontos para venda.

Dentro da residência, os policiais localizaram o jovem e a adolescente. O rapaz foi preso em flagrante por tráfico de drogas e corrupção de menores, enquanto a adolescente foi apreendida por ato infracional análogo ao tráfico.

Os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, junto com as drogas apreendidas.

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