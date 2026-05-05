Uma carga de aproximadamente 175 mil maços de cigarros, avaliada em cerca de R$1,05 milhão, foi apreendida na noite dessa segunda-feira (4) na rodovia MGC-393, em Além Paraíba. O motorista do caminhão foi preso em flagrante durante fiscalização da Polícia Militar após não apresentar documentação fiscal da mercadoria.

Segundo a polícia, o veículo transportava cerca de 350 caixas de cigarros das marcas Gift e Outback. O condutor informou que a carga teria como destino o estado do Espírito Santo, mas não comprovou a origem dos produtos.

De acordo com a ocorrência, há indícios de crimes como sonegação fiscal, descaminho e comercialização de produto nocivo à saúde, além de possível irregularidade na fabricação de uma das marcas apreendidas.

O motorista foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal em Juiz de Fora. O caminhão e a carga foram apreendidos e foram encaminhados à Receita Federal.

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