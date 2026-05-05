Duas motocicletas foram furtadas nessa segunda-feira (4) em São João del-Rei, em ocorrências registradas pela Polícia Militar nos bairros Solar da Serra e Bonfim. Até o momento, nenhum dos veículos foi recuperado.

O primeiro caso foi registrado pela manhã, por volta das 7h40, no bairro Solar da Serra. A vítima, uma mulher de 28 anos, percebeu o furto ao sair para o trabalho e não encontrar sua moto, uma Honda/CG 150 Titan, de cor prata, estacionada em frente à residência. Segundo informações levantadas, o crime ocorreu durante a madrugada, quando três indivíduos teriam levado o veículo.

Já no período da tarde, por volta das 17h, outro furto foi registrado no bairro Bonfim. Um homem de 33 anos relatou que estacionou sua motocicleta, também uma Honda/CG 150 Titan, cor cinza, e, ao retornar, constatou que o veículo havia sido levado.

A Polícia Militar de Minas Gerais realizou buscas nas regiões, mas, até o momento, os veículos não foram localizados. As ocorrências seguem em rastreamento.

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