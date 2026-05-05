O Ministério Público de Minas Gerais cumpriu cinco mandados de prisão e um de busca e apreensão de veículo na manhã desta terça-feira (5), durante a segunda fase da Operação Blackout em Oliveira. A ação investiga crimes como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, corrupção policial, porte ilegal de arma de fogo e tentativa de dificultar apurações.

Segundo o MPMG, também foram apresentadas três novas denúncias contra cinco pessoas, envolvendo a prática de oito crimes. As investigações apontam que a organização criminosa utilizava “laranjas” para registrar bens e movimentar dinheiro, ocultando a origem ilícita dos recursos.

A primeira fase da operação ocorreu em fevereiro deste ano, quando foram cumpridos mandados de busca e apreensão, prisões preventivas e bloqueios de bens e valores.

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