Uma mulher foi presa na noite dessa quarta-feira (6) durante uma operação da Polícia Militar na rodovia MGC-393, em Além Paraíba, após ser flagrada transportando 67 tabletes de maconha e um galão com clorofórmio.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a suspeita estava em um veículo de transporte de passageiros que seguia do Rio de Janeiro para Aperibé. Durante a fiscalização, os policiais perceberam nervosismo por parte dela, que tentou esconder uma bolsa no banco traseiro do carro.

Na vistoria, os militares localizaram os tabletes da droga e o recipiente com a substância química. De acordo com a polícia, a mulher assumiu a posse do material e afirmou que os entorpecentes foram adquiridos no Rio de Janeiro.

Ela foi presa em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse de matéria-prima destinada à preparação de entorpecentes, sendo encaminhada para a delegacia de plantão em Leopoldina.

Tags:

Maconha | Paraíba