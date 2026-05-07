Um homem de 26 anos foi preso na tarde de quarta-feira (6) após resistir a uma abordagem da Polícia Militar (PM) no Centro de Cipotânea. Segundo a corporação, ele tentou fugir, agrediu os policiais e tentou destruir uma porção de maconha durante a ação.

De acordo com a PM, o suspeito já era conhecido por envolvimento em ocorrências de tráfico de drogas e homicídio, além de possuir passagem pelo sistema prisional. Durante patrulhamento preventivo, os militares deram ordem para realização de busca pessoal, mas o homem correu em direção a uma residência na tentativa de escapar.

Ainda conforme a polícia, durante a contenção ele resistiu à abordagem, entrou em luta corporal com os militares e dispensou um cigarro artesanal com substância semelhante à maconha. Em seguida, tentou colocar outra porção da droga na boca para destruí-la, mas foi impedido.

Após o uso de técnicas de imobilização e algemação, os policiais apreenderam um invólucro parcialmente mastigado com substância esverdeada com características de maconha. O suspeito afirmou ser usuário e disse que a droga seria para consumo próprio.

O homem foi encaminhado para a delegacia de plantão em Barbacena.

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