Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos na noite de quarta-feira (6) após roubarem e agredirem um idoso de 69 anos no Bairro Fábricas, em São João del-Rei. Com um dos menores, a Polícia Militar também encontrou drogas sintéticas, cocaína e lança-perfume.

Segundo a polícia, a vítima caminhava pela Travessa Pedro Paulo quando foi abordada pelos suspeitos, que a derrubaram no chão e roubaram seu celular antes de fugir em direção à linha férrea.

Após buscas na região, os adolescentes foram localizados e apreendidos. Durante a abordagem, os militares encontraram com um dos menores seis papelotes de cocaína, três comprimidos de ecstasy e dois frascos de lança-perfume.

O celular da vítima foi recuperado próximo à linha férrea. O idoso sofreu escoriações no braço direito em decorrência das agressões.

Os adolescentes foram encaminhados à delegacia acompanhados pelos responsáveis legais. Ambos já possuem registros anteriores por atos infracionais, incluindo roubo, furto, agressão e outros crimes.

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