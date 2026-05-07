Uma discussão envolvendo a cobrança pelo aluguel de um equipamento de construção civil terminou com registro de ameaça, injúria e vias de fato nessa quarta-feira (6), em Cataguases. Durante a ocorrência, a Polícia Militar apreendeu um simulacro de pistola de pressão após denúncias de ameaças entre os envolvidos.

Segundo a PM, o conflito começou por telefone, no Bairro Vila Minalda. Durante a ligação, a vítima, um homem, admitiu ter ofendido verbalmente o suspeito.

Após a discussão, o suspeito foi até o local de trabalho da vítima, onde houve um novo desentendimento. De acordo com testemunhas, o homem teria feito menção de estar armado durante a confusão. O suspeito alegou aos policiais que outro homem presente no local também aparentava portar uma arma, o que teria motivado sua saída momentânea do endereço.

Durante a ocorrência, o suspeito entregou voluntariamente aos militares um simulacro de pistola de pressão, apresentando nota fiscal do objeto em seu nome. A PM também registrou relatos de ameaças feitas por outro envolvido contra uma terceira pessoa que acompanhava a discussão.

Diante da situação, o simulacro foi apreendido e os envolvidos assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), comprometendo-se a comparecer ao Juizado Especial Criminal quando forem intimados. Após o registro, todos foram liberados no local.