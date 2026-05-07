A Polícia Militar apreendeu uma arma de fogo e munições na noite desta quarta-feira (6), em São Miguel do Anta, durante atendimento a uma ocorrência no bairro Sossego. A ação ocorreu após uma moradora denunciar o comportamento agressivo de um idoso e informar que ele mantinha uma arma escondida dentro da residência.

Segundo a PM, a mulher demonstrou preocupação com a possibilidade de o armamento ser usado contra ela. Diante das informações, os militares realizaram buscas no imóvel.

Durante a vistoria, foi localizada uma garrucha calibre .22, além de 13 munições intactas do mesmo calibre e uma cápsula já deflagrada.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pelas providências cabíveis

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