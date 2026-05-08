Dois homens, de 20 e 24 anos, foram presos na noite desta quinta-feira (7) após uma perseguição policial na BR-040, em Barbacena. Segundo a Polícia Militar, eles estavam em um carro furtado em Belo Horizonte e tentaram fugir em alta velocidade pela rodovia.



De acordo com a ocorrência, os militares receberam informações de que um Chevrolet Prisma prata, furtado na capital mineira, seguia em direção ao estado do Rio de Janeiro. As equipes montaram um cerco na BR-040 e conseguiram localizar o veículo.



Ao perceber a aproximação policial, o motorista desobedeceu as diversas ordens de parada e fugiu pela contramão da rodovia em alta velocidade. A perseguição terminou no km 766, quando o carro apresentou falha mecânica e parou.



Durante a abordagem, os policiais encontraram diversos materiais de procedência suspeita dentro do veículo, entre eles televisores, consoles de videogame, controles, discos rígidos externos, computadores e outros equipamentos eletrônicos.



FOTO: PMMG - Reprodução

Os dois suspeitos foram presos pelos crimes de furto, desobediência e direção perigosa. Eles foram encaminhados à delegacia junto com o veículo recuperado e os materiais apreendidos.

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