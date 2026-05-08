Um motorista ficou preso às ferragens após o capotamento de um caminhão carregado com lâminas de granito na madrugada desta sexta-feira (8), na MGC-265, em Miraí. O acidente aconteceu por volta das 4h50, no km 20 da rodovia, após o distrito de Boa Família.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão fazia uma curva quando a carga se deslocou, provocando o tombamento do veículo, que ficou com as rodas viradas para cima. O motorista ficou preso na cabine e apresentava dificuldade para respirar devido à compressão causada pela estrutura do caminhão.

No momento da ocorrência, a equipe dos Bombeiros de Muriaé atendia outro chamado em Carangola, o que exigiu o deslocamento de militares de apoio para o resgate.

Quando os bombeiros chegaram ao local, a equipe da Unidade de Suporte Avançado do SAMU já realizava os primeiros atendimentos à vítima. Para o resgate, os militares utilizaram equipamentos hidráulicos para elevar a carroceria do caminhão e aliviar a pressão sobre a cabine.

A operação contou ainda com apoio de um caminhoneiro que forneceu cintas de carga e de uma retroescavadeira da Prefeitura de Miraí, utilizada para ajudar na elevação da estrutura do veículo.

Após ser retirado das ferragens, o motorista apresentou melhora no quadro clínico. Ele sofreu cortes na axila e no tornozelo esquerdo, além de escoriações e dores na região das costelas. A vítima foi encaminhada pelo SAMU ao Hospital São Paulo.

Depois do resgate, a Polícia Militar permaneceu no local acompanhando os trabalhos de remoção do caminhão e limpeza da pista. O trânsito foi liberado em meia pista e seguia sob monitoramento até a retirada total do veículo.

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