Uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas terminou com um homem preso e porções de cocaína apreendidas na madrugada desta sexta-feira (8), no bairro Quinta Residência, em Leopoldina.

Segundo a PM, os militares receberam denúncias sobre intensa movimentação relacionada ao tráfico em um imóvel já conhecido pelas equipes policiais. Após monitoramento do local, os agentes observaram pessoas entrando e saindo rapidamente da residência, levantando suspeitas de comercialização de drogas.

Durante abordagem em via pública, um dos suspeitos foi flagrado tentando se desfazer de um pino com substância semelhante à cocaína.

Na sequência da ação, outros dois homens fugiram correndo de um imóvel apontado como ponto de tráfico e não foram localizados.

Dentro da residência, os policiais apreenderam 14 pinos de cocaína prontos para venda, porções da droga em pó, um celular e documentos pessoais.

O suspeito abordado recebeu atendimento médico e foi encaminhado para o registro da ocorrência junto com o material apreendido.

Tags:

De | Drogas | Homem | Tráfico