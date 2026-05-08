A Justiça condenou um ex-vereador de Itabira a mais de oito anos de prisão por envolvimento em um esquema de “rachadinha” na Câmara Municipal. Um aliado do ex-parlamentar também foi condenado a mais de cinco anos de reclusão por participação em crimes ligados à tentativa de atrapalhar as investigações.

Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), entre 2017 e 2018 o então vereador exigiu, por 33 vezes, que servidores comissionados devolvessem parte dos salários para permanecerem nos cargos. As cobranças, de acordo com a decisão judicial, eram feitas com abuso da função pública e ameaça de exoneração.

As investigações apontaram que pelo menos cinco funcionários do gabinete participavam do esquema. Conforme o processo, os repasses eram realizados em dinheiro logo após o pagamento dos salários.

De acordo com o MPMG, as quantias arrecadadas seriam usadas para financiar campanhas eleitorais e projetos pessoais do ex-vereador.

A sentença também reconheceu crimes relacionados à tentativa de impedir o esclarecimento dos fatos. Segundo a Justiça, houve pressão e promessa de benefícios para que uma vítima omitisse ou alterasse informações prestadas às autoridades, configurando coação no curso do processo e corrupção de testemunha.

O ex-vereador foi condenado a cumprir pena em regime inicialmente fechado, além do pagamento de multa. Já o aliado deverá cumprir pena em regime semiaberto.

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