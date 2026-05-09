Cinco homens armados e encapuzados invadiram uma residência em Miraí na manhã dessa sexta-feira (8), renderam os moradores e roubaram diversos bens, incluindo duas armas de fogo e um veículo Fiat Uno utilizado na fuga.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas, de 54 e 37 anos, relataram que os suspeitos fizeram ameaças com armas de fogo e chegaram a efetuar disparos durante o assalto. Entre os itens levados estão joias, celulares, relógios, notebook, videogame e outros objetos de valor.

Após o crime, os suspeitos fugiram utilizando o Fiat Uno roubado na residência. O veículo foi localizado posteriormente abandonado em uma área rural.

Imagens de câmeras de segurança e informações levantadas pela polícia apontam que os homens também podem ter utilizado um segundo carro na fuga, rastreado em direção a cidades vizinhas.

A perícia técnica realizou os trabalhos no imóvel e no veículo recuperado. Até o momento, ninguém foi preso e as buscas pelos suspeitos continuam.

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