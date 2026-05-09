Cinco suspeitos ligados à facção Comando Vermelho foram presos na madrugada deste sábado (9) em Rodeiro durante uma operação que impediu um roubo com sequestro contra a família do proprietário de um correspondente bancário da cidade. Segundo as investigações da Polícia Civil, o grupo planejava manter as vítimas reféns durante a ação criminosa e é investigado por mais de 20 roubos na Zona da Mata.



Quatro homens, de 18, 21, 22 e 46 anos, foram abordados no momento em que tentavam entrar na residência das vítimas. Outro suspeito, de 19 anos, apontado como responsável por monitorar a presença policial nas proximidades, foi preso após tentar fugir.



Com os suspeitos, foram encontrados objetos normalmente utilizados em roubos com sequestro, como pé de cabra, fitas adesivas, combustível e isqueiro. A polícia também informou que os suspeitos estavam armados.



Durante a operação, foi constatado ainda que o veículo utilizado pelo grupo havia sido roubado no Rio de Janeiro e apresentava sinais de clonagem.



As investigações apontam que o grupo seria responsável por roubos registrados em cidades da Zona da Mata, entre elas Astolfo Dutra, Dona Eusébia, Ubá, Guidoval, Guiricema e Rio Pomba.

As investigações seguem em andamento.

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