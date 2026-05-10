Um homem de 44 anos morreu durante uma briga familiar no Bairro Bela Vista, em Leopoldina, nesse sábado (9). Segundo a Polícia Militar, o cunhado da vítima, de 19 anos, confessou o homicídio após intervir em agressões contra a irmã e a mãe dentro da residência.

Quando chegaram ao local após denúncia de briga familiar, os policiais encontraram o suspeito, que se apresentou como autor do crime. A vítima já estava caída no chão, coberta por um lençol.

De acordo com relatos colhidos pela polícia, o homem morto costumava agredir a companheira, irmã do suspeito. Ainda segundo as informações apuradas, ele chegou à casa alterado por uso de drogas e álcool, iniciando novas agressões e ameaças.

Durante a confusão, o jovem teria tentado defender a irmã e a mãe, entrando em luta corporal com a vítima. Em seguida, aplicou um golpe conhecido como “mata-leão”, que resultou na morte do homem.

O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

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