Um incêndio destruiu parte de uma residência na manhã de sábado (9) em Lagoa Dourada e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de São João del-Rei. Segundo os militares, há suspeita de que o fogo tenha sido provocado criminosamente.

As chamas atingiram quatro dos sete cômodos da casa, consumindo móveis e provocando o desabamento do telhado. Apesar dos danos, ninguém ficou ferido.

Os bombeiros utilizaram mangueiras de combate a incêndio e equipamentos de proteção respiratória para controlar o fogo e realizar o trabalho de rescaldo.

De acordo com os militares, a residência fica a cerca de 40 quilômetros da unidade operacional e, quando a equipe chegou ao local, o imóvel já estava tomado pelas chamas.

A Defesa Civil esteve no imóvel para avaliar as condições estruturais da residência.

A Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada e irá apurar as circunstâncias do incêndio.