Um idoso de 71 anos foi encontrado morto dentro de casa na noite desse sábado (9), próximo à Praça da Bandeira, em Leopoldina. Segundo a Polícia Militar, um homem de 33 anos e uma mulher de 29 confessaram o assassinato, que teria sido cometido com golpes de faca, agressões com pedaços de madeira e tentativa de enforcamento com fios elétricos. A mulher já teria tido um relacionamento com a vítima anteriormente.

A polícia foi acionada após denúncias de gritos vindos da residência. Em um primeiro momento, a mulher abordada no local afirmou que se tratava apenas de uma “brincadeira de casal”. Porém, após novas informações repassadas por vizinhos sobre possíveis ameaças ao morador, os militares retornaram ao imóvel.

Durante a abordagem, três facas foram encontradas com os suspeitos. Ao perceberem manchas de sangue pela janela da casa, os policiais arrombaram a porta e localizaram a vítima já sem vida na cozinha.

Segundo o depoimento dos suspeitos, o crime começou após uma discussão verbal. Eles relataram agressões com pedaços de madeira, golpes de faca e uma tentativa de estrangulamento utilizando fios elétricos. Ainda conforme a confissão, ao perceberem que a vítima continuava respirando, um golpe fatal foi desferido no pescoço.

De acordo com a PM, o idoso já havia registrado ocorrências anteriores contra a mulher investigada por apropriação indébita e incêndio criminoso.

Os suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia após passarem por exames de corpo de delito.

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