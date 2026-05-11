Dois homens, de 37 e 32 anos, foram presos após um furto seguido de tráfico de drogas e receptação no Bairro Boa Morte, em Barbacena. Parte dos materiais furtados foi recuperada pela Polícia Militar durante as diligências.

Segundo a ocorrência, a vítima estacionou o carro em via pública e, ao retornar, encontrou o veículo arrombado, com os vidros quebrados. Foram furtadas seis roçadeiras, jogos de facas e documentos pessoais.

Durante as buscas, os militares localizaram um suspeito de 37 anos no Bairro Santa Cecília. Na abordagem, foram encontradas cinco pedras de substância semelhante ao crack prontas para comercialização.

Ainda conforme a polícia, o homem confessou participação no furto e relatou que parte dos objetos levados havia sido trocada por drogas.

Na sequência das diligências, outro suspeito, de 32 anos, foi localizado e três das roçadeiras furtadas foram recuperadas escondidas em áreas de vegetação.

Os dois homens foram presos e encaminhados à delegacia junto com os materiais apreendidos.

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