Duas pessoas morreram após um acidente entre um carro e uma motocicleta na BR-265, na altura do km 242, em Tiradentes, neste domingo (10). As vítimas fatais, um homem de 35 anos e uma mulher de 56, estavam na motocicleta e tiveram os óbitos confirmados ainda no local pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Segundo as informações da Polícia Militar Rodoviária, o carro seguia no sentido São João del-Rei/Barroso quando a motocicleta invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o automóvel. No momento do acidente, chovia e a pista estava molhada.

FOTO: PMMG - Reprodução

A perícia técnica foi acionada e realizou os trabalhos no local. Após a liberação pericial, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de São João del-Rei.

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