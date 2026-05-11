Um jovem de 23 anos foi baleado após uma troca de tiros na tarde desse sábado (9), no Bairro Santa Terezinha, em Conselheiro Lafaiete. Segundo a Polícia Militar, o confronto teria relação com disputas por pontos de tráfico de drogas. A vítima foi atingida no braço e no abdômen e precisou passar por cirurgia.

De acordo com a PM, tanto a vítima quanto o suspeito estavam armados e trocaram disparos. Após o confronto, o suspeito fugiu a pé em direção à BR-040, abandonando um Fiat Siena cinza no local.

Durante as diligências, os militares localizaram a arma usada pela vítima, um revólver calibre .38 com quatro munições deflagradas. O armamento estava com a companheira do jovem, uma mulher de 24 anos, que foi presa em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Ainda conforme a polícia, o jovem baleado possui extensa ficha criminal.

A perícia técnica realizou os trabalhos no local e as buscas pelo suspeito continuam.

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