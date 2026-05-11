Um homem de 36 anos foi preso na madrugada desse domingo (10) após agredir a própria mãe e o irmão, além de ameaçar e desacatar policiais militares no Bairro Santa Matilde, em Conselheiro Lafaiete.

Segundo a Polícia Militar, no local da ocorrência os militares foram surpreendidos pelo suspeito, que avançou em direção à equipe. Foi necessário o uso de técnicas de imobilização para contê-lo. De acordo com os relatos das vítimas, o homem agrediu o irmão e a mãe, além de quebrar os vidros da cozinha da residência.

Ainda conforme a PM, durante a intervenção policial, o suspeito desacatou os militares e fez ameaças contra a equipe.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

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