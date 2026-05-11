Um jovem de 21 anos foi baleado no rosto e próximo ao pescoço após uma discussão na madrugada do último sábado (9), na localidade de Patrimônio, zona rural de Araponga. Segundo a Polícia Militar, o suspeito fugiu após os disparos e segue sendo procurado.

De acordo com as informações levantadas pela PM, a vítima, natural de Divino, estava na cidade para passar o Dia das Mães com familiares. O homem havia ido a um bar da comunidade e, ao deixar o local, foi abordado pelo suspeito, que estaria armado com um revólver calibre .32.

Durante a discussão, o suspeito efetuou dois disparos, atingindo a vítima na região do rosto e perto do pescoço. Mesmo ferido, o jovem conseguiu correr e pedir ajuda.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos no hospital local e depois foi transferida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para atendimento especializado em Viçosa. Segundo a polícia, ele permaneceu consciente.

Imagens de câmeras de monitoramento registraram a ação e estão sendo utilizadas nas investigações. Militares de Araponga e Viçosa realizaram buscas pelo suspeito, mas ele ainda não foi localizado.

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