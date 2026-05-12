Uma ultrapassagem em faixa contínua terminou em uma colisão frontal entre um caminhão e um Fiat Uno na tarde desta segunda-feira (11), na MG-270, altura do km 19, em Entre Rios de Minas. O motorista do carro sofreu ferimentos leves.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor do Uno relatou que o caminhão realizava uma ultrapassagem proibida no momento do acidente. Já o motorista do veículo de carga confirmou a manobra, mas alegou que já retornava para a pista correta quando ocorreu a batida.

Ainda conforme a ocorrência, o condutor do carro informou que pretende representar criminalmente contra o motorista do caminhão. Os dois realizaram o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool.

De acordo com a PMRv, a conduta do motorista do caminhão pode configurar o crime de lesão corporal no trânsito, previsto no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Ele assinou termo de compromisso para comparecer ao Juizado Especial Criminal e foi liberado.

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