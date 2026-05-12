Uma operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas terminou com a apreensão de entorpecentes na tarde desta segunda-feira (11), no Bairro Bom Jesus, em Viçosa. Um homem apontado em denúncias anônimas conseguiu fugir ao perceber a chegada das equipes policiais.

A ação ocorreu na Rua Alice Moreira Pinheiro, após denúncias sobre intensa movimentação ligada ao tráfico de drogas na região. Durante a varredura no local, os militares encontraram sete pedras de crack, 25 pinos de cocaína e oito papelotes de cocaína, que estavam espalhados pela via.

O suspeito não foi localizado. Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

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